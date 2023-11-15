Руне о словах Циципаса про важность итогового турнира: «Для меня лично ТБШ – самое важное, что есть в теннисе»

Хольгер Руне оценил важность «Больших шлемов» и итогового турнира ATP.

Он ответил, какой титул ценнее. Вопрос задали в контексте слов Стефаноса Циципаса, что для него итоговый турнир «даже важнее «Шлемов».

«Думаю, итоговый турнир – крупнейший из всех турниров ATP. Мне кажется, это очень, очень захватывающее событие, я в каком-то смысле сравниваю его с «Формулой-1». У них проходят похожие соревнования, в которых участвует меньше спортсменов. Соперничество очень напряженное, матчей меньше. Топы играют против топов. Конечно, каждый раз есть один день на отдых, это хорошо для физического состояния.

Если выбирать между победой на «Большом шлеме» и на итоговом – я всегда мечтал взять «Большой шлем», но и итоговый тоже.

Сложно расставить приоритеты. Но для меня лично «Большие шлемы» – самое важное, что есть в теннисе».

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