Зверев о том, что его победу над Алькарасом называют сенсацией: «Я не настолько плох»

Теги ATP ATP Finals Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев прокомментировал старт на итоговом турнире.

Он обыграл Карлоса Алькараса – 6:7(3), 6:3, 6:4. 

– Некоторые называют вашу победу над Карлосом сенсацией. Что скажете по этому поводу?

– Я не настолько плох (смеется). Я и раньше обыгрывал хороших игроков.

Как я уже говорил, вернуться в топ-8, снова отобраться в Турин в первый сезон после травмы – это в какой-то степени само по себе достижение.

Но, конечно, теперь, когда я здесь, я хочу выигрывать матчи. Я доволен таким стартом.

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5 комментариев

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Tanchita1
Саня молодец! Если б не наши парни, болела бы за тебя в этой группе
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Александр Аствацатуров
Просто фанаты пса никак не могут смириться с тем что когда Зверев хоть на 5% от своего таланта и формы играет, то бамож влетает в будку по команде хозяина через секунду.
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Радость Ди Мария
Ответ Александр Аствацатуров
Просто фанаты пса никак не могут смириться с тем что когда Зверев хоть на 5% от своего таланта и формы играет, то бамож влетает в будку по команде хозяина через секунду.
Почему пёс? Карлито скорее на шипанзе похож.
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Радость Ди Мария
Кисо верен себе - самолюбование на месте). Сказать, что испанец сейчас подустал и несколько сдулся - не судьба.
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