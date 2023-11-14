Зверев о том, что его победу над Алькарасом называют сенсацией: «Я не настолько плох»

Александр Зверев прокомментировал старт на итоговом турнире.

Он обыграл Карлоса Алькараса – 6:7(3), 6:3, 6:4.

– Некоторые называют вашу победу над Карлосом сенсацией. Что скажете по этому поводу?

– Я не настолько плох (смеется). Я и раньше обыгрывал хороших игроков.

Как я уже говорил, вернуться в топ-8, снова отобраться в Турин в первый сезон после травмы – это в какой-то степени само по себе достижение.

Но, конечно, теперь, когда я здесь, я хочу выигрывать матчи. Я доволен таким стартом.

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