Зверев о падении в матче с Алькарасом: «Я точно знал, что не подвернул лодыжку»

Александр Зверев прокомментировал падение в матче с Карлосом Алькарасом в Турине.

Он повредил голеностоп в первом розыгрыше при счете 3:2 в третьем сете. В итоге Зверев победил 6:7(3), 6:3, 6:4.

«Я не подвернул лодыжку. Я точно знал, что не подвернул лодыжку. Я просто, да, в каком-то смысле поскользнулся. И, наверное, немного повредил ахилл. Только это.

Надеюсь, это не что-то серьезное и я смогу продолжить играть».

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