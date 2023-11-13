Рублев – в ответ на выкрик с трибун: «Иди в жопу!»
Андрей Рублев ответил на выкрик с трибун в матче с Даниилом Медведевым.
По ходу их встречи на итоговом турнире при счете 3:5, 0:15 кто-то по-русски крикнул Рублеву между первой и второй подачей: «Соберись!»
Рублев обернулся и ответил: «Иди в жопу!»
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- Иди в жопу!
В копилку лучших диалогов))
Баба Галя крикнула Рублёву: "Соберись".
Хорошо, что парни сохранили чуть больше сил, чем их оппоненты по группе
Успеха обоим!
Болельщик денег ему занес, а от него такое отношение
- я бы пошёл, к Pyняшечке,
И продолжил заниматься рунянизмом несмотря на 5:30
пхх))))