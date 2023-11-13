Рублев – в ответ на выкрик с трибун: «Иди в жопу!»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев брань контент Теннис

Андрей Рублев ответил на выкрик с трибун в матче с Даниилом Медведевым.

По ходу их встречи на итоговом турнире при счете 3:5, 0:15 кто-то по-русски крикнул Рублеву между первой и второй подачей: «Соберись!»

Рублев обернулся и ответил: «Иди в жопу!»

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31 комментарий

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kustodievka
- Соберись
- Иди в жопу!

В копилку лучших диалогов))
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Кот под ногами майора
Ну вот зачем кричать между первой и второй подачами? И так на нервах подающий
+20
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+19
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utsh44psmr
Сoберись в жoпу
+16
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+15
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kyckoba
Очень даже мило Андрей ответил на бесценный совет. Не на 3 буквы послал, а всего-то в ж***у)
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Alex_V_G
Ответ ivanzhu90
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Да хоть на китайском. Под руку крикнул в ответственный момент.
+8
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Данил
Как будто ждал, молниеносный ответ!
+5
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Товарищ Майор.
Карась кричал?
+4
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Генадий Адамов
куда? куда? 😃😂🤣🤣🤣
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Михаил Алексеев
Как то встретились два мудреца...
+3
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Мама Циципаса крикнула Стефаносу: "Стёпа, не ленись".
Баба Галя крикнула Рублёву: "Соберись".
+6
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+3
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Leo Bonart
Шикарнейший матч!
Хорошо, что парни сохранили чуть больше сил, чем их оппоненты по группе
Успеха обоим!
+3
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Игорь Удалов
правильно ответил
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Объективный отзыв
Ору с этих теннисистов
Болельщик денег ему занес, а от него такое отношение
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Sincere
Фу как некрасиво...
+2
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Leo Bonart
Ответ eple
Выкрикивать да ещё какие-то советы не очень хорошо, но реагировать на это и отвечать вдвойне хуже тем более для профессионала уровня Рублева. Он не первый матч играет и должен уже отстраняться от зрителей. Я не представляю например, чтобы Рафа Надаль или Роджер Федерер ответили зрителю в такой манере.
Федерер по молодости и не такое выдавал
+5
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Артур Беляев
Ответ Кот под ногами майора
Ну вот зачем кричать между первой и второй подачами? И так на нервах подающий
Мозгов нет у людей, вот и кричат
+3
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von_Zadrot
правильно, в жопу кричащих под руку мамкиных мотиваторов
+3
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Генадий Адамов
никто из кумовей не хочет уступать по родственному
+1
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Sincere
Ответ Leo Bonart
Федерер по молодости и не такое выдавал
врать-то зачем. Такое он точно не выдавал, и тем более на выкрик поддержки)
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Alex__S
Ответ kustodievka
- Соберись - Иди в жопу! В копилку лучших диалогов))
Самое интересное в том, что именно туда Рублев собственной персоной и отправился, вприпрыжку, не теряя времени на теннис. Ему с такой головой пока рано к большим парням, ему пока что в песочницу, куличики строить.
+2
-2
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Артур Беляев
Ответ ivanzhu90
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Ущемился?
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S.Graf
Где-то на диване вахтёрки мечтательно вздохнул любитель молоденьких мальчиков и мужеподобных нигерийских "тёть" рунянист ЙосяМуся:
- я бы пошёл, к Pyняшечке,
И продолжил заниматься рунянизмом несмотря на 5:30
пхх))))
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eple
Выкрикивать да ещё какие-то советы не очень хорошо, но реагировать на это и отвечать вдвойне хуже тем более для профессионала уровня Рублева. Он не первый матч играет и должен уже отстраняться от зрителей. Я не представляю например, чтобы Рафа Надаль или Роджер Федерер ответили зрителю в такой манере.
+7
-7
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