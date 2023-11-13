Сегодня день рождения Эммы Радукану

Теги WTA Эмма Радукану Теннис

13 ноября 21 год исполняется Эммы Радукану.

Британка – чемпионка US Open-2021. Она единственная теннисистка, выигравшая «Большой шлем» в одиночном разряде, начав его с квалификации. В июле 2022-го она дебютировала в топ-10, но по ходу этого сезона выпала из топ-200 из-за травм.

Весной Радукану перенесла три операции на кистях обеих рук и голеностопе. Она планирует вернуться в тур в 2024 году.

Помните Эмму Радукану? Она тренируется после 3 операций – а еще нашла парня, тусила и ездила на простом автобусе

Радукану ругают за контракты и съемки, но побеждать мешают не они – а травмы. Их очень много

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