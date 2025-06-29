ATP выпустила документальный фильм про Андрея Рублева

ATP представила документальный фильм про Андрея Рублева.

Название фильма можно перевести как «Путь назад» или «Обратный брейк».

В него вошли домашние кадры его первых занятий теннисом, воспоминания Карена Хачанова и Даниила Медведева, история сотрудничества с тренером Фернандо Висенте и многое другое.

Полностью фильм можно посмотреть здесь .

В 2021-м Рублев снялся в документальном фильме Спортса’’ , где рассказал об одиночестве, батлах с Медведевым и травме, которую нанес себе сам.