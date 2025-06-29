ATP выпустила документальный фильм про Андрея Рублева
ATP представила документальный фильм про Андрея Рублева.
Название фильма можно перевести как «Путь назад» или «Обратный брейк».
В него вошли домашние кадры его первых занятий теннисом, воспоминания Карена Хачанова и Даниила Медведева, история сотрудничества с тренером Фернандо Висенте и многое другое.
Полностью фильм можно посмотреть здесь.
В 2021-м Рублев снялся в документальном фильме Спортса’’, где рассказал об одиночестве, батлах с Медведевым и травме, которую нанес себе сам.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
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