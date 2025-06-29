Крейчикова о «Уимблдоне»: «Для меня это новый турнир, несмотря на прошлогоднюю победу»

Барбора Крейчикова рассказала об ожиданиях от «Уимблдона».

Крейчикова – чемпионка «Уимблдона»-2024, ей предстоит защита титула. В первом круге она сыграет с Александрой Эалой .

«После того как я снялась с турнира в Истбурне, мне нужно было пару дней отдыха – именно полного отдыха, без ракетки в руках. Я постаралась заняться чем-то другим вне корта. Постепенно мне становилось лучше с каждым днем, и я этому очень рада.

Подготовка была такой же, как обычно. Для меня это новый турнир, несмотря на прошлогоднюю победу, и цель – снова сыграть хорошо. Я долго шла к этому моменту, много работала, чтобы быть здесь и наслаждаться этим шансом. Надеюсь, во вторник все будет в порядке.

«Не сказала бы, что нахожусь в сложной ситуации – наоборот, очень приятно быть здесь, готовой к игре, даже после столь долгого отсутствия и невозможности выступать. Наверное, поэтому я так наслаждаюсь возвращением на «Уимблдон». Я счастлива быть здесь вместе с вами», – сказала Крейчикова на пресс-конференции.

Барбора Крейчикова – чемпионка «Уимблдона». Как мы дошли до жизни такой?