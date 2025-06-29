Алькарас о возможности выиграть третий «Уимблдон» подряд: «Я не думаю о рекордах»

Карлос Алькарас прокомментировал возможность взять третий «Уимблдон» подряд.

Испанец выиграл «Уимблдон» два раза – в 2023 и 2024 годах. Он может стать пятым игроком в истории, выигравшим «Уимблдон» трижды подряд – после Бьорна Борга , Пита Сампраса , Роджера Федерера и Новака Джоковича .

«Я приезжаю с мыслью, что очень хочу выиграть титул. Хочу поднять трофей. Но я не думаю о том, сколько раз другие выигрывали или о трех победах подряд. Я просто хочу подготовиться как можно лучше и начать турнир с уверенностью.

Сейчас я действительно чувствую себя уверенно, но нужно продолжать в том же духе, продолжать делать все правильно. Турнир «Большого Шлема» – это долгие две недели. Но я не думаю о том, чтобы попасть в какой-то список или гнаться за рекордами», – прокомментировал Алькарас на пресс-конференции.

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