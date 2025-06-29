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Лоренцо Музетти: «У меня нет ожиданий от «Уимблдона»

Лоренцо Музетти рассказал о подготовке к «Уимблдону».

После травмы приводящей мышцы в полуфинале «Ролан Гаррос» итальянец не сыграл ни на одном турнире.

«Конечно, я хотел лучше подготовиться к «Уимблдону». Мне нужно защитить полуфинал прошлого года. Это важный этап сезона, и я хотел показать отличную игру и сохранить хорошую форму, которую демонстрировал последние несколько месяцев.

У меня нет особых ожиданий от этого «Уимблдона», хочу просто насладиться моментом. Я много работал вне корта, у меня были две недели восстановления и упражнений для ускорения выздоровления. Это позволило мне быть здесь – это была моя цель. По приезде сюда никто не хочет сразу проигрывать. У меня сложный первый круг», – сказал Музетти на пресс-конференции.

В первом круге Музетти встретится с квалифаером Николозом Басилашвили.

😭 Как же грустно за Музетти. Два сета переигрывал Алькараса – а в итоге снялся с 1/2 «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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