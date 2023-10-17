Фернандес о прорыве на US Open-2021: «Нам с Радукану было тяжело приспособиться к новой жизни. Я уверена, что она вернется и покажет отличный теннис»

Лейла Фернандес надеется, что они с Эммой Радукану вернутся на топ-уровень.

В 2021-м 19-летняя Фернандес и 18-летняя Радукану разыграли титул на US Open.

«US Open-2021 был особенным турниром для нас обеих, мы добились невероятных результатов, которые мало кому удаются.

Я обыграла несколько соперниц из топ-10, бывших чемпионок. Эмма пробилась через квалификацию, так что нам пришлось преодолеть определенные трудности, и после, как мне кажется, нам было тяжело приспособиться к новой жизни.

Но, по крайней мере, я постаралась окружить себя замечательными людьми. Я знаю, что Эмма упорно работает, что она голодна до побед, что ей есть что доказывать, поэтому я уверена, что она вернется и покажет отличный теннис.

Надеюсь, мы ее увидим, потому что она очень важна для нашего спорта. В ней есть нечто особенное для WTA и женского тенниса. Надеюсь, мы обе снова сможем соревноваться на самом высоком уровне».

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