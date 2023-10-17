Фернандес о прорыве на US Open-2021: «Нам с Радукану было тяжело приспособиться к новой жизни. Я уверена, что она вернется и покажет отличный теннис»

Теги US Open WTA Лейла Фернандес Эмма Радукану Теннис

Лейла Фернандес надеется, что они с Эммой Радукану вернутся на топ-уровень.

В 2021-м 19-летняя Фернандес и 18-летняя Радукану разыграли титул на US Open.

«US Open-2021 был особенным турниром для нас обеих, мы добились невероятных результатов, которые мало кому удаются.

Я обыграла несколько соперниц из топ-10, бывших чемпионок. Эмма пробилась через квалификацию, так что нам пришлось преодолеть определенные трудности, и после, как мне кажется, нам было тяжело приспособиться к новой жизни.

Но, по крайней мере, я постаралась окружить себя замечательными людьми. Я знаю, что Эмма упорно работает, что она голодна до побед, что ей есть что доказывать, поэтому я уверена, что она вернется и покажет отличный теннис.

Надеюсь, мы ее увидим, потому что она очень важна для нашего спорта. В ней есть нечто особенное для WTA и женского тенниса. Надеюсь, мы обе снова сможем соревноваться на самом высоком уровне».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий