Кинг о требованиях увеличить призовые: «А вы заработали эти деньги?»
Билли Джин Кинг прокомментировала требования спортсменок увеличить призовые.
Ранее представители ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам турниров «Большого шлема» с требованием увеличить призовые.
«Спортсменки часто говорят: «Мы заслуживаем больше. Мы этого достойны». Но я спрашиваю: «А вы заработали эти деньги в этом году? Если нет, то почему вы думаете, что заслуживаете больше?»
Мне важно, чтобы спортсмены понимали бизнес-составляющую. Когда кто-то спрашивает меня: «Что мне делать?», я отвечаю: «Разберись, в каком бизнесе ты работаешь. Если бюджет не складывается, угадай, куда пойдут твои призовые? Обратно в бюджет». Вот что значит по-настоящему понимать бизнес».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: telegraph.co.uk
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