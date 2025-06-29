Кинг о требованиях увеличить призовые: «А вы заработали эти деньги?»

Билли Джин Кинг прокомментировала требования спортсменок увеличить призовые.

Ранее представители ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам турниров «Большого шлема» с требованием увеличить призовые.

«Спортсменки часто говорят: «Мы заслуживаем больше. Мы этого достойны». Но я спрашиваю: «А вы заработали эти деньги в этом году? Если нет, то почему вы думаете, что заслуживаете больше?»

Мне важно, чтобы спортсмены понимали бизнес-составляющую. Когда кто-то спрашивает меня: «Что мне делать?», я отвечаю: «Разберись, в каком бизнесе ты работаешь. Если бюджет не складывается, угадай, куда пойдут твои призовые? Обратно в бюджет». Вот что значит по-настоящему понимать бизнес».