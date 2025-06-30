Фонсека о тренировке с Алькарасом: «Мы просто говорили о жизни»

Жоао Фонсека рассказал о тренировке с Карлосом Алькарасом.

Вчера Алькарас и Фонсека провели совместную тренировку.

«Мы просто говорили о жизни. Конечно, немного и о теннисе, но в основном – о жизни. Обычно у тебя нет такой возможности. Я хотел спросить что-то у него, узнать о том, как он живет, где у него база и так далее. Я задавал больше вопросов, чем обычно, но это была отличная тренировка и приятный разговор», – рассказал Фонсека на пресс-конференции.

Как дела у Жоао Фонсеки – главного таланта в мужском теннисе?