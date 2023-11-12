Тарпищев об итоговом турнире: «Рублеву и Медведеву досталась группа смерти. Вторая, где Джокович, конечно, намного легче»

Теги Новак Джокович Шамиль Тарпищев ATP ATP Finals Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Шамиль Тарпищев считает, что россияне на итоговом турнире попали в группу смерти.

Вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в красную группу попали Карлос Алькарас и Александр Зверев. В зеленой группе поборются Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Хольгер Руне.

«С жеребьевкой нам не повезло. Рублеву и Медведеву досталась тяжелая группа. Как говорят – группа смерти. Первое или второе место будет сложно занять – в плей-офф можно и не выйти с такими соперниками. Вторая группа, где Новак Джокович, конечно, намного легче», – цитирует главу ФТР ТАСС.

Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

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6 комментариев

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Генадий Адамов
он серьёзно??? я то как раз считаю, что она попроще,
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Blader
бред сивой кобылы
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Ночная Фурия
Конечно, с Джоковичем и Синнером группа была бы для наших просто лëгкой прогулкой!!!
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Ipkis431
Ответ Генадий Адамов
он серьёзно??? я то как раз считаю, что она попроще,
Группа с Руне в его нынешней форме быть сложнее не может
0
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