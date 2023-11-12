Тарпищев об итоговом турнире: «Рублеву и Медведеву досталась группа смерти. Вторая, где Джокович, конечно, намного легче»

Шамиль Тарпищев считает, что россияне на итоговом турнире попали в группу смерти.

Вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в красную группу попали Карлос Алькарас и Александр Зверев. В зеленой группе поборются Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Хольгер Руне.

«С жеребьевкой нам не повезло. Рублеву и Медведеву досталась тяжелая группа. Как говорят – группа смерти. Первое или второе место будет сложно занять – в плей-офф можно и не выйти с такими соперниками. Вторая группа, где Новак Джокович, конечно, намного легче», – цитирует главу ФТР ТАСС.

Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

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