Шамиль Тарпищев: «Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан»
Шамиль Тарпищев рассказал, что Александр Шевченко будет играть за Казахстан.
– Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждет. Он уже даже документы сдал.
– Это его решение?
– Да, это его решение. В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически ничего. Он мог бы быть нашим, но сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение, – приводит слова главы Федерации тенниса России «Матч ТВ».
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На мой взгляд, г-н Тарпищев заслужил очередную премию, сэкономил какое-то количество денег ведь)
Как же он хорош в своем деле..
Я им покажу кузькину 👞мать
Скорее всего, Шевченко разошёлся не с Федерацией тенниса, а с Россией.