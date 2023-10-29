Шамиль Тарпищев: «Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан»

Шамиль Тарпищев рассказал, что Александр Шевченко будет играть за Казахстан.

– Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждет. Он уже даже документы сдал.

– Это его решение?

– Да, это его решение. В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически ничего. Он мог бы быть нашим, но сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение, – приводит слова главы Федерации тенниса России «Матч ТВ».

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