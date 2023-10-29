Шамиль Тарпищев: «Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан»

Теги Шамиль Тарпищев ATP Александр Шевченко Теннис

Шамиль Тарпищев рассказал, что Александр Шевченко будет играть за Казахстан.

– Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждет. Он уже даже документы сдал.

– Это его решение?

– Да, это его решение. В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически ничего. Он мог бы быть нашим, но сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение, – приводит слова главы Федерации тенниса России «Матч ТВ».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimond_gtn
Мы ничего не вкладывали... Понятно
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Vasilchenko
Ответ Великий Алонсо
И не плевать на него? Есть Медведев, Хачанов, Рублев, они почти одного возраста с Шевченко, на 3 года всего старше, Шевченко до их результатов явно не дотянется
То есть если человек не стоит в топ-20, то на него пофиг? Тогда я вам открою секрет, с таким подходом у вас потом не будет даже таких игроков как Шевченко!
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Блинов
Ответ exshepardjack
зачем вообще в коммерческом виде спорта вкладываться в спортсменов?в корты пусть для детей вкладываются
Если не вкладываться в развитие, то не будет тогда звёзд самоучек, а будут выходцы из богатых семей, которых папы и мамы продвигают.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Вам везёт, что кто-то вообще играет за Россию
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Блинов
Ответ Великий Алонсо
И не плевать на него? Есть Медведев, Хачанов, Рублев, они почти одного возраста с Шевченко, на 3 года всего старше, Шевченко до их результатов явно не дотянется
Сейчас он 7 номер в России, и ему всего 23 года. Все кто выше они старше его на 4-5 лет. Это приличная разница в теннисе
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scard
Очередная победа господина Тарпищева в развитии отечественного тенниса. Вау! И ему ж даже не стыдно говорить, что федерация ни капли не вложила в большинство наших теннисистов, что является причиной, почему все так активно бегут. Рыбакина, Грачева, сколько ещё русских теннисистов должны выступать под чужим флагом, чтобы в структуре федерации что-то произошло? Хотя , что-то я слишком много хочу от нашего минспорта и федерации тенниса, все ж отлично. У нас таких как Шевченко ещё сотни штук, раздадим всем, кто хочет. Казахстан, Франция, Грузия - все вставайте в очередь.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
exshepardjack
Ответ Dimond_gtn
Мы ничего не вкладывали... Понятно
зачем вообще в коммерческом виде спорта вкладываться в спортсменов?в корты пусть для детей вкладываются
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
"В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко"
На мой взгляд, г-н Тарпищев заслужил очередную премию, сэкономил какое-то количество денег ведь)
Как же он хорош в своем деле..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gunners Dream
"Он мог быть "нашим продуктом", но в "наш продукт" мы ни черта лысого не вложили". А Рыбакину не теряли, не? Потеря была гораздо весомее. Но она "наш продукт", потому что Шлем для казахов выиграла, а Шамиля жаба давит и он к столу присоседился. Жги Шамиль, пока копытца откинешь, может еще "наши продукты" поуедут заграницу! Ефремову не жалко, тоже во Францию профукал? Грачеву? Ааа, вспоминаю, что-то типа "эта шелуха нам не нужна, потерь нет", да? Вперед ногами пора тебя из кабинета, старпер! Протер кресло до стодвадцатьпятых дырок!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Torin
По-моему, Шевченко не мы потеряли, а Бельгия или где он там вырос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хаскерс
Да и с ним.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
Ответ exshepardjack
зачем вообще в коммерческом виде спорта вкладываться в спортсменов?в корты пусть для детей вкладываются
С одной стороны согласен, вложения в инфраструктуру, особенно рассчитанную на детей, главная задача Федерации. А с другой, теннис такой вид спорта, где без серьезного спонсорства ничего добиться невозможно. Заниматься этим тоже федерация должна, как-то находить на это деньги, иначе, за исключением лично не то что обеспеченных, а просто богатых, людей, не будет спортсменов совсем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Вестерфельд
Вот не понимаю местных пользователей. А с чего вообще наша федерация должна вкладывать деньги в перелёты, проживание, тренерский штат взрослого лба? Так во всех видах спорта - пока ты юниор, тебя катает, тренирует федерация, как только ты стал взрослым - дальше сам. И это нормально. Потому что тебе на смену пришли другие юниоры, с которыми надо делать тоже самое. Казахи вот решили в готовый продукт сразу вкладываться, ок если деньги позволяют - ну и где их молодёжь? Кукушкина ещё 15 лет назад также переманили, были с тех пор у казахов доморощенные? Нет.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
сделайте меня главным по теннису🇷🇺
Я им покажу кузькину 👞мать
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
Ответ Dmitry Vasilchenko
То есть если человек не стоит в топ-20, то на него пофиг? Тогда я вам открою секрет, с таким подходом у вас потом не будет даже таких игроков как Шевченко!
Это подход советского большевизма. Главное результат под флагом, остальное неважно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Ответ Dmitry Vasilchenko
То есть если человек не стоит в топ-20, то на него пофиг? Тогда я вам открою секрет, с таким подходом у вас потом не будет даже таких игроков как Шевченко!
Да, потому что российский теннис сейчас олицетворяют именно 3 выше названных теннисиста, а таких как Шевченко, игроков середины сотни, всегда было и будет навалом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
Ответ Scard
Очередная победа господина Тарпищева в развитии отечественного тенниса. Вау! И ему ж даже не стыдно говорить, что федерация ни капли не вложила в большинство наших теннисистов, что является причиной, почему все так активно бегут. Рыбакина, Грачева, сколько ещё русских теннисистов должны выступать под чужим флагом, чтобы в структуре федерации что-то произошло? Хотя , что-то я слишком много хочу от нашего минспорта и федерации тенниса, все ж отлично. У нас таких как Шевченко ещё сотни штук, раздадим всем, кто хочет. Казахстан, Франция, Грузия - все вставайте в очередь.
У Федерации нет денег на поддержку всех игроков в возрасте перехода из юниоров в профессиональный тур. А вкладывать в тех, кто идёт на первые 200, а уж тем более 100, надо очень много. Так что или лично состоятельные люди Хачанов, Рублев, Медведев на самой грани, мог закончить, или какие-то спонсоры. А у Утемуратова достаточно личных средств, чтобы эту спонсорскую помощь оказать, в обмен на выступление за Казахстан. И да.. Денег сейчас больше точно не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трёха Ника Киргиоса
Ответ Scard
Очередная победа господина Тарпищева в развитии отечественного тенниса. Вау! И ему ж даже не стыдно говорить, что федерация ни капли не вложила в большинство наших теннисистов, что является причиной, почему все так активно бегут. Рыбакина, Грачева, сколько ещё русских теннисистов должны выступать под чужим флагом, чтобы в структуре федерации что-то произошло? Хотя , что-то я слишком много хочу от нашего минспорта и федерации тенниса, все ж отлично. У нас таких как Шевченко ещё сотни штук, раздадим всем, кто хочет. Казахстан, Франция, Грузия - все вставайте в очередь.
Так а при чём тут Тарпищев? Анвьярыч говорит, как умеет. "Наш проект", "мы ничего не вкладывали" и вот это всё.
Скорее всего, Шевченко разошёлся не с Федерацией тенниса, а с Россией.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Erika_i
Ответ _Вестерфельд
Вот не понимаю местных пользователей. А с чего вообще наша федерация должна вкладывать деньги в перелёты, проживание, тренерский штат взрослого лба? Так во всех видах спорта - пока ты юниор, тебя катает, тренирует федерация, как только ты стал взрослым - дальше сам. И это нормально. Потому что тебе на смену пришли другие юниоры, с которыми надо делать тоже самое. Казахи вот решили в готовый продукт сразу вкладываться, ок если деньги позволяют - ну и где их молодёжь? Кукушкина ещё 15 лет назад также переманили, были с тех пор у казахов доморощенные? Нет.
не понимаю, чего вы не понимаете. "практически ничего" - это значит просто ничего не вкладывали. Значит, вкладывали родители. Насчет взрослого лба - солидно высказались. Жалко, что глупо. Парень-то играет неплохо
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий