Эжени Бушар: «Теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти»

Теги WTA Эжени Бушар Теннис

Эжени Бушар считает, что за последние годы теннис стал очень популярен в Канаде.

«Теннис в Канаде активно развивается. Это заметно в последние пять, 10, 15 лет. Для меня честь быть частью этой волны и видеть, как она продолжается и в других поколениях.

Я бы сказала, что сейчас теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти, но, по крайней мере, у нас второе место.

Я слышу столько историй о переполненных теннисных клубах и летних лагерях. Недавно я тренировалась в Монреале и в выходные не могла найти тренировочный корт – это было просто безумие.

Я этому очень рада и надеюсь, что так будет и дальше и дети продолжат брать в руки ракетки или заниматься любым другим спортом. Вот что самое важное. Это потрясающе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blader
теннис может и развивается а канада это помойка и будуший хиндустан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
«бушар считает»
Умора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
С этим можно поспорить. Баскетбол набирает популярность благодаря чемпионству Торонто и успехам сборной Канады
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий