Эжени Бушар: «Теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти»

Эжени Бушар считает, что за последние годы теннис стал очень популярен в Канаде.

«Теннис в Канаде активно развивается. Это заметно в последние пять, 10, 15 лет. Для меня честь быть частью этой волны и видеть, как она продолжается и в других поколениях.

Я бы сказала, что сейчас теннис в Канаде второй по популярности вид спорта после хоккея. Его ничто не сможет превзойти, но, по крайней мере, у нас второе место.

Я слышу столько историй о переполненных теннисных клубах и летних лагерях. Недавно я тренировалась в Монреале и в выходные не могла найти тренировочный корт – это было просто безумие.

Я этому очень рада и надеюсь, что так будет и дальше и дети продолжат брать в руки ракетки или заниматься любым другим спортом. Вот что самое важное. Это потрясающе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе