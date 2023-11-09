Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет с Рублевым не раньше 23:00 мск в понедельник
ATP опубликовала расписание первых игровых дней итогового турнира в Турине.
Сессии будут начинаться парными матчами, поэтому для одиночников время выхода на корт примерное.
В воскресенье, 12 ноября, первый одиночный матч проведут Янник Синнер (4) и Стефанос Циципас (6) – он состоится не раньше 16:30 по Москве.
Вечером, не раньше 23:00 по Москве, Новак Джокович (1) встретится с Хольгером Руне (8).
В понедельник в дневную сессию Карлос Алькарас (2) сыграет с Александром Зверевым (7), а вечером Даниил Медведев (3) поборется с Андреем Рублевым (5).
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