Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет с Рублевым не раньше 23:00 мск в понедельник

ATP опубликовала расписание первых игровых дней итогового турнира в Турине.

Сессии будут начинаться парными матчами, поэтому для одиночников время выхода на корт примерное.

В воскресенье, 12 ноября, первый одиночный матч проведут (4) и (6) – он состоится не раньше 16:30 по Москве.

Вечером, не раньше 23:00 по Москве, (1) встретится с (8).

В понедельник в дневную сессию (2) сыграет с (7), а вечером (3) поборется с (5).

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