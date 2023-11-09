Штруфф впервые в один год вышел в полуфиналы на трех разных покрытиях

обыграл в четвертьфинале в Софии – 7:6(3), 4:6, 6:4. Во втором сете немец ушел со счета 0:2.

Для Штруффа это третий полуфинал в этом сезоне. Предыдущие были на грунте на «Мастерсе» в Мадриде и на траве в Штутгарте. Таким образом, в 2023-м он выходил в полуфинал на трех покрытиях, это произошло впервые в его карьере.

В прошлый раз в три личных полуфинала за один год Штруфф вышел в 2014-м. В 2021-м он сыграл в двух личных полуфинала и добрался до этой стадии со сборной на Cup.

Теперь Штруфф поборется с Джеком Дрэйпером или Джемом Илкелом.

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