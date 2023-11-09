Мец (ATP). 1/4 финала. Хачанов играет с Шевченко, Фоньини встретится с Сонего
Карен Хачанов сыграет с Александром Шевченко в четвертьфинале в Меце.
Сетка турнира здесь.
Moselle Open
Мец, Франция
5 – 11 ноября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 9 ноября, 16.10
- Дата проведения
- 9 ноября, 17.30
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.00
- Дата проведения
- 9 ноября, 21.30
В топ-10 также вошли Андрей Рублёв, Алина Загитова, Анна Щербакова, Ислам Махачев и Евгения Медведева.
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