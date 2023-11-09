Мец (ATP). 1/4 финала. Хачанов играет с Шевченко, Фоньини встретится с Сонего

Теги результаты ATP Moselle Open Теннис

Карен Хачанов сыграет с Александром Шевченко в четвертьфинале в Меце.

Сетка турнира здесь.

Moselle Open

Мец, Франция

5 – 11 ноября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Александр Шевченко (Россия) Карен Хачанов (Россия)
6:4|5:3
Дата проведения
9 ноября, 16.10
Онлайн матча

 

Люка Ван Аш (Франция) Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
9 ноября, 17.30
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Харольд Майо (Франция)
Дата проведения
9 ноября, 20.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
9 ноября, 21.30
Онлайн матча

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11 комментариев

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Kazanest
Во всех парах национальные дерби. Забавное совпадение 🤔
+7
0
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Генадий Адамов
Ну Хачанов Сафиуллин видели два раза недавно и оба в пользу Карена, а дальше не проходил, теперь с Шевченко посмотрим
+2
0
+2
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Джульетта Джульетта
Ж-л Forbes опубликовал рейтинг ценности личных брендов российских спортсменов. 1-е место в списке занял Даниил Медведев. На 2-ом месте фигуристка Александра Трусова. 3-е занял Александр Овечкин, 4-е — Дзюба, 5-е — Камила Валиева.
В топ-10 также вошли Андрей Рублёв, Алина Загитова, Анна Щербакова, Ислам Махачев и Евгения Медведева.
+2
0
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Алексей Иванов
Ответ Джульетта Джульетта
Ж-л Forbes опубликовал рейтинг ценности личных брендов российских спортсменов. 1-е место в списке занял Даниил Медведев. На 2-ом месте фигуристка Александра Трусова. 3-е занял Александр Овечкин, 4-е — Дзюба, 5-е — Камила Валиева. В топ-10 также вошли Андрей Рублёв, Алина Загитова, Анна Щербакова, Ислам Махачев и Евгения Медведева.
Дзюба?
+1
0
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Джульетта Джульетта
Ответ Алексей Иванов
Дзюба?
Сам в шоке!)
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Bronso Fuero
Ответ S.Graf
Вынос. И нельзя сказать, что Карен плохо играет, или не старается
у него выигранных очков на приеме с 1й подачи соперника = 8%. АЛО, он против Изнера играет? Против Шелтона? ЭТО ОН СТАРАЕТСЯ??
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S.Graf
Ответ Bronso Fuero
у него выигранных очков на приеме с 1й подачи соперника = 8%. АЛО, он против Изнера играет? Против Шелтона? ЭТО ОН СТАРАЕТСЯ??
Ты можешь лучше?
Почему на диване истepишь, а не на корте?
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Bronso Fuero
У Хачанова вся сетка открыта для победы, ну или по крайней мере до финала, но он намеренно сливает сосунку утоповой. несмешной армянский цирк на выезде
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Nikolay Stavrogin
Казахский Шева в огне. Чем то похож на Тима по игре, только бекх двуручный
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