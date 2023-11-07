Мец (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Лестьенном, Тим – с Эмбером
Карен Хачанов встретится с Констаном Лестьенном во втором круге в Меце.
Сетка турнира здесь.
Moselle Open
Мец, Франция
5 – 11 ноября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 7 ноября, 21.30
Не определен – Александр Шевченко (Россия)
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 7 ноября, 18.20
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.00
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00
Александр Бублик (Казахстан) – Не определен
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00
Не определен – Лоренцо Сонего (Италия)
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00
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