Мец (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Лестьенном, Тим – с Эмбером

Теги результаты ATP Moselle Open Теннис

Карен Хачанов встретится с Констаном Лестьенном во втором круге в Меце.

Сетка турнира здесь.

Moselle Open

Мец, Франция

5 – 11 ноября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Констан Лестьенн (Франция) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
7 ноября, 21.30
Онлайн матча

 

Не определен – Александр Шевченко (Россия)
Дата проведения
8 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Харольд Майо (Франция) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
7 ноября, 18.20
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
7 ноября, 20.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария) Люка Ван Аш (Франция)
Дата проведения
8 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) – Не определен
Дата проведения
8 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Пьер-Уг Эрбер (Франция) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
8 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
8 ноября, 03.00
Онлайн матча

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1 комментарий

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Виктор Ш.
Эмбер, Умбер, Умберт, Амбер, Юго, Хуго, Хьюго - прям как Клюйверт когда-то
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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