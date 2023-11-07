Мец (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Лестьенном, Тим – с Эмбером

Карен Хачанов встретится с Констаном Лестьенном во втором круге в Меце.

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Moselle Open

Мец, Франция

5 – 11 ноября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Крытые корты, хард

Второй круг