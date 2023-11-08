Новак Джокович: «В Турине каждый матч будет как финал большого турнира»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP ATP Finals Теннис

Новак Джокович рассказал о своих целях на конец сезона.

«Думаю, мне нужна еще одна победа, чтобы гарантировать себе первую строчку по итогам года. Это моя главная цель помимо Кубка Дэвиса. На ближайшие три дня я отложу ракетку, буду восстанавливаться, проводить время с семьей и набираться сил. Потом я поеду в Турин, где каждый матч будет как финал большого турнира.

И все матчи будут важны, потому что в них будут разыгрываться солидные очки. Я поеду с хорошими ощущениями и запасом уверенности. Я не проиграл ни одного матча после финала «Уимблдона», поэтому надеюсь завершить сезон на высокой ноте. Моя главная цель – закончить год №1 и выиграть Кубок Дэвиса».

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5 комментариев

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kyckoba
Ответ almagrosp
Победа в кубке дэвиса все равно будет не полноценной потому что там не принимает участие сильнейшая на данный момент сборная
Думаю, Новак это переживёт, если Сербия победит)
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go25
Как я рад, что Ноле стал обозначать и другие цели, помимо ТБШ: общее количество титулов, первая строчка рейтинга и играть подольше. А то по этому году мало того, что из БИГов только он остался, так ещё и выступал редко не только из-за недопусков, но и сам пропускал Мастерсы. Боялся, что скоро совсем забьёт и уйдет эпоха. Но 2024 обещает быть интересным и конкурентным, надеюсь, с продолжением полноценной битвы за лидерство в рейтинге между Ноле и молодёжью.
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