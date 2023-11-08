Новак Джокович: «В Турине каждый матч будет как финал большого турнира»

Новак Джокович рассказал о своих целях на конец сезона.

«Думаю, мне нужна еще одна победа, чтобы гарантировать себе первую строчку по итогам года. Это моя главная цель помимо Кубка Дэвиса. На ближайшие три дня я отложу ракетку, буду восстанавливаться, проводить время с семьей и набираться сил. Потом я поеду в Турин, где каждый матч будет как финал большого турнира.

И все матчи будут важны, потому что в них будут разыгрываться солидные очки. Я поеду с хорошими ощущениями и запасом уверенности. Я не проиграл ни одного матча после финала «Уимблдона», поэтому надеюсь завершить сезон на высокой ноте. Моя главная цель – закончить год №1 и выиграть Кубок Дэвиса».

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