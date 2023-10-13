Новак Джокович: «В конце сезона больше всего хочется выиграть Кубок Дэвиса»
Новак Джокович поделился ожиданиями от последней части сезона.
Он не выступал с середины сентября и планирует сыграть «Мастерс» в Париже, итоговый турнир в Турине и финал Кубка Дэвиса в Малаге.
«Все идет хорошо. Мы составили план на три недели до первого матча в Берси. До конца сезона у меня еще три турнира, и, конечно, ожидания всегда высоки. Поэтому мне нужно хорошо подготовиться, потому что за четыре недели предстоят три турнира. Будет очень напряженно, много сложных, упорных матчей. Хотя у меня высокие ожидания от всех трех турниров, все же в конце сезона больше всего хочется выиграть Кубок Дэвиса. Надеюсь, там я буду на пике формы, как и другие ребята из сборной».
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Второй КД для команды своей страны Новаку важнее, чем все его личные титулы, кубки и рекорды.
В этом весь No1е, Величайший!
Айде Nо1е, айде!
P.S. Переход на семью и мать, ксенофобия, арестантская речь. Фанат акробата - это прямо готовый экспонат кунсткамеры.
Не считается
пхх))))