Новак Джокович: «В конце сезона больше всего хочется выиграть Кубок Дэвиса»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович поделился ожиданиями от последней части сезона.

Он не выступал с середины сентября и планирует сыграть «Мастерс» в Париже, итоговый турнир в Турине и финал Кубка Дэвиса в Малаге.

«Все идет хорошо. Мы составили план на три недели до первого матча в Берси. До конца сезона у меня еще три турнира, и, конечно, ожидания всегда высоки. Поэтому мне нужно хорошо подготовиться, потому что за четыре недели предстоят три турнира. Будет очень напряженно, много сложных, упорных матчей. Хотя у меня высокие ожидания от всех трех турниров, все же в конце сезона больше всего хочется выиграть Кубок Дэвиса. Надеюсь, там я буду на пике формы, как и другие ребята из сборной».

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19 комментариев

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Верховенский1990
Величайший, просто играй в свое удовольствие, в следующем году ждем золото ОИ!
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Verdo
патриот
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Верховенский1990
Ответ Йенс Мустерманн
Новак Джокович: «В конце сезона больше всего хочется пройти послекурсовую терапию, дать организму отдохнуть от стероидов»
мунстер, когда уже руняша начнет выигрывать?
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Daaannn1k
Главное на оставшиеся 2 турнира АТП набрать больше очков чем Алькарас. Было бы идеально победить на Итоговом!
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S.Graf
Приоритеты расставлены, ставки сделаны.
Второй КД для команды своей страны Новаку важнее, чем все его личные титулы, кубки и рекорды.
В этом весь No1е, Величайший!
Айде Nо1е, айде!
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Istianoff
Новость о Величайшем, Ганс, латентный фан Императора, уже здесь. Как можно одновременно болеть за мутанта из Нигерии и за чистейшего эктоморфа Новака Джоковича?))))
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Верховенский1990
Ответ Йенс Мустерманн
Фаны акробата чуть что, сразу переходят на личность и семью. Только вчера квадратыч этим отличился, а сегодня и ты. Всё по классике.
Голуба, так ты у нас еще и стукачокс, кто бы сомневался, дисквалифициванный ты наш
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Генадий Адамов
Ответ Йенс Мустерманн
Новак Джокович: «В конце сезона больше всего хочется пройти послекурсовую терапию, дать организму отдохнуть от стероидов»
твои стероиды всех уже достали, угомонись уж, столько негатива
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Йенс Мустерманн
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Ответ Верховенский1990
Голуба, так ты у нас еще и стукачокс, кто бы сомневался, дисквалифициванный ты наш
Только "господа", очарованные воровской романтикой, гопдвижением и различными атрибутами пацанской жизни, оперируют термином "стукач". Для нормальных граждан является нормальным сообщить куда надо, когда они видят какое-либо нарушение общественного порядка или тем паче преступление.
P.S. Переход на семью и мать, ксенофобия, арестантская речь. Фанат акробата - это прямо готовый экспонат кунсткамеры.
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Генадий Адамов
Ответ Верховенский1990
Величайший, просто играй в свое удовольствие, в следующем году ждем золото ОИ!
опять же оно и Дане надо
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Генадий Адамов
Ответ Daaannn1k
Главное на оставшиеся 2 турнира АТП набрать больше очков чем Алькарас. Было бы идеально победить на Итоговом!
Идеально, если Даня, а Ноле за ним
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Верховенский1990
Ответ Йенс Мустерманн
А когда акробат соберёт БШ? 🤔
У Величайшего и так есть некалендарный, как и у твоей Серенушки.
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S.Graf
Ответ Верховенский1990
У Величайшего и так есть некалендарный, как и у твоей Серенушки.
У нигерийца Сэренуш все титулы TUEвые, на допинге
Не считается
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Верховенский1990
Ответ Йенс Мустерманн
Так у Лэйвера два БШ. То есть допингированному акробату надо собрать ещё один, чтобы только догнать Рода, который является истинным величайшим теннисистом в истории, а не югославский, вечно ноющий о нелюбви, паяц. Вот как дело обстоит.
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S.Graf
Ответ Istianoff
Новость о Величайшем, Ганс, латентный фан Императора, уже здесь. Как можно одновременно болеть за мутанта из Нигерии и за чистейшего эктоморфа Новака Джоковича?))))
PУнянист не может без PУняшинга, РУки требуют
пхх))))
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