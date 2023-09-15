Новак Джокович: «Я на седьмом небе из-за того, что последнее время происходит на теннисном корте»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал выигранный матч в Кубке Дэвиса.

Он обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 6:4) и помог сборной выйти в плей-офф.

«Я на седьмом небе из-за того, что последнее время происходит на теннисном корте.

Конечно, выступать за Сербию, мою родную страну, – это нечто особенное. Это огромная ответственность, но же время невероятная привилегия и честь.

Я очень рад, что смог принести команде ключевое очко для выхода в плей-офф».

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1 комментарий

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Монсеньор Мартинес
Как и мы
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