Новак Джокович: «Я на седьмом небе из-за того, что последнее время происходит на теннисном корте»
Новак Джокович прокомментировал выигранный матч в Кубке Дэвиса.
Он обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 6:4) и помог сборной выйти в плей-офф.
«Я на седьмом небе из-за того, что последнее время происходит на теннисном корте.
Конечно, выступать за Сербию, мою родную страну, – это нечто особенное. Это огромная ответственность, но же время невероятная привилегия и честь.
Я очень рад, что смог принести команде ключевое очко для выхода в плей-офф».
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