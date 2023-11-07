Соболенко преодолела отметку $20 млн призовых за карьеру

Теги WTA Элина Свитолина WTA Finals Наоми Осака призовые Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко заработала за итоговый турнир в Канкуне 648 тысяч долларов.

За счет этого ее суммарные призовые за карьеру возросли до 20,4 млн долларов.

Она 24-я теннисистка в истории, преодолевшая отметку 20 млн призовых. Среди действующих теннисисток младше 30 лет столько заработали четыре: помимо Соболенко, это Ига Швентек, Элина Свитолина и Наоми Осака.

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

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2 комментария

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dedpihto59
Белорусский олигарх‼️
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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