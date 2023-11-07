Соболенко преодолела отметку $20 млн призовых за карьеру

заработала за итоговый турнир в Канкуне 648 тысяч долларов.

За счет этого ее суммарные призовые за карьеру возросли до 20,4 млн долларов.

Она 24-я теннисистка в истории, преодолевшая отметку 20 млн призовых. Среди действующих теннисисток младше 30 лет столько заработали четыре: помимо Соболенко, это , и .

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

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