Швентек заработала за победу на итоговом $3 млн

Ига Швентек стала чемпионкой итогового турнира и вернулась на первую строчку рейтинга.

За победу в Канкуне она заработала 3,078 млн долларов.

В 2023-м полька выиграла 9,9 млн. Теперь ее суммарные призовые за карьеру составляют 24,6 млн. Она вышла на 14-е место в истории.

Ига Швентек – два года доминирования

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе