Швентек заработала за победу на итоговом $3 млн
Ига Швентек стала чемпионкой итогового турнира WTA и вернулась на первую строчку рейтинга.
За победу в Канкуне она заработала 3,078 млн долларов.
В 2023-м полька выиграла 9,9 млн. Теперь ее суммарные призовые за карьеру составляют 24,6 млн. Она вышла на 14-е место в истории.
Ига Швентек – два года доминирования
Понятное дело, что всем плевать на парный теннис и в парах играют либо молодые, либо списанные, либо игроки ниже среднего.
Но все же разница ощутимая.