Швентек заработала за победу на итоговом $3 млн

Теги WTA WTA Finals призовые Ига Швентек Теннис

Ига Швентек стала чемпионкой итогового турнира WTA и вернулась на первую строчку рейтинга.

За победу в Канкуне она заработала 3,078 млн долларов.

В 2023-м полька выиграла 9,9 млн. Теперь ее суммарные призовые за карьеру составляют 24,6 млн. Она вышла на 14-е место в истории.

Ига Швентек – два года доминирования

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1 комментарий

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hsmshhzfn5
А парницы выиграли 380к на двоих.
Понятное дело, что всем плевать на парный теннис и в парах играют либо молодые, либо списанные, либо игроки ниже среднего.
Но все же разница ощутимая.
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