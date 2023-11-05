Линетт о претензиях к итоговому: «Не до конца понимаю жалобы игроков»

Теги WTA Магда Линетт WTA Finals Теннис

Магда Линетт прокомментировала претензии игроков к итоговому турниру WTA.

Она отреагировала на проблемы в организации итогового турнира и общее недовольство игроков.

«Я не до конца понимаю жалобы игроков. Конечно, на их месте меня бы тоже разочаровали некоторые события, но организаторы контролируют не все – например, погоду. 

Однако о некоторых вещах было известно заранее. Бывают ситуации, когда игроки чему-то удивляются, но все было бы иначе, если бы они просто прочитали письма. 

Если бы итоговый прошел в Остраве, призовые были бы ниже. И нужно понимать, что проблемы создаются не специально».

10 комментариев

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Luis Bovleck
но они как минимум знали, что в это время сезон дождей там и будет лить. в Праге надо было проводить, тем более в конце сообщили что Рыбу и Самосвал пустят в Чехию без проблем. был и бы корт отличный, и погода норм, и посещаемость (в Мексике все-таки зияют большие пустоты на трибунах). и организация, в общем, у чехов никогда не страдала. но саймон тормозной решил опять накреновертить с Итоговым как в прошлом году в Форт-Уорте у чертика на куличках провел, где никому не нужен был этот ваш теннис. пустые трибуны, билеты почти даром, а Швентек протягивала руку как на паперти и просила техасцев прийти на матчи. стыдоба красная это была, а не Итоговый.
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RealJon
Проблема тут в статусе турнира. Канкун вообще не был готов принимать 8 лучших теннисистов мира, вот и все
+8
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+8
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Syndycate
Конечно не понимаешь, ты же там не играешь🤣
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srdn
Мне тоже поначалу казалось, что много нытья от Лены и Арины. Но с каждым днем условия ужаснее. Там условия - не финал WTA, а что-то на уровне страшилок ITF. Сейчас меня возмущает молчание Швентек и американок, что-то не тянет их позиция на good leadership.
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Вини
В том-то и дело, что у них претензии не к местным организаторам, а к руководству ВТА.
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Hardy
куда тебе, где ты и где итоговый, чтобы их понять 😂
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Eugenie Nation
Согласен с посылом. Очень много нытья и минимум благодарности за призовые. А там увеличено с 5 до 9 мультов. $110,000 participation fee and $110,000 for each round-robin win If a player reaches the semi-finals, she earns an additional $300,000 A semi-final win nets them an additional $420,000 Winning the title will get them an additional $820,000 Бабоньки получают 100 ка за сливы 6-0 6-1. Еще и жалуются
Ещё раз, с тих денег "бабоньки" уплатят налоги, зарплаты тренерам и мелкие расходы. Так что никакие "100 ка за сливы 6-0 6-1", они себе в карман не положат.
+2
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твинер без замаха
Если б я была царицей...
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