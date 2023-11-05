Линетт о претензиях к итоговому: «Не до конца понимаю жалобы игроков»

Магда Линетт прокомментировала претензии игроков к итоговому турниру WTA.

Она отреагировала на проблемы в организации итогового турнира и общее недовольство игроков.

«Я не до конца понимаю жалобы игроков. Конечно, на их месте меня бы тоже разочаровали некоторые события, но организаторы контролируют не все – например, погоду.

Однако о некоторых вещах было известно заранее. Бывают ситуации, когда игроки чему-то удивляются, но все было бы иначе, если бы они просто прочитали письма.

Если бы итоговый прошел в Остраве, призовые были бы ниже. И нужно понимать, что проблемы создаются не специально».