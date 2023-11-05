Ветер сломал зонтик, под которым Гауфф сидела на корте итогового турнира WTA

Теги WTA WTA Finals Коко Гауфф Теннис

Вчера в Канкуне из-за сильного дождя не успели сыграть все запланированные матчи.

В одиночном разряде провели только один полуфинал – Джессика Пегула обыграла Коко Гауфф. И во время одного из перерывов ветер сломал зонт, под которым сидела чемпионка US Open.

В Канкуне сейчас идет ежегодный сезон ураганов. Кроме того, корт, на котором проходит итоговый, построили между заливом и океаном – поэтому теннисистки всю неделю жаловались на сильный ветер.

Из-за погоды финал перенесли на понедельник.

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2 комментария

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Вини
Коко)))
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Доминик
Устроить главный турнир года в мексиканском захолустье. В сезон дождей. Под открытым небом... Стив Саймон просто гений менеджмента 😂😂😂
+1
0
+1
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