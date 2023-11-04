Каррено-Буста перенес операцию на локте

Теги травмы ATP Пабло Каррено-Буста Теннис

Пабло Каррено-Буста сообщил, что сделал операцию на локте.

В начале октября испанец вернулся к соревнованиям после восьми месяцев перерыва и отыграл три матча на «Челленджерах», но затем снова перестал выступать.

«После тяжелого года, на протяжении которого я не мог соревноваться из-за травмы локтя, вчера я перенес операцию. Теперь мне предстоит несколько сложных месяцев восстановления, чтобы вернуться в тур. Но я очень хочу снова выйти на корт и продолжать наслаждаться теннисом», – написал Каррено-Буста.

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1 комментарий

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Vale1
Удачи)
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