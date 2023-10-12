Каррено-Буста о травме: «Перед «Ролан Гаррос» тренировался турнирными мячами, и после 20 минут снова появилось воспаление»

Пабло Каррено-Буста сказал, что мячи повлияли на травму, из-за которой он не играл 8 месяцев.

«Уверен, травма как-то связана с мячами. До «Ролан Гаррос» я тренировался в академии, чтобы восстановиться от травмы, и все шло хорошо. Потом я перешел на мячи «Ролан Гаррос», и после 20 минут пришлось остановиться, потому что снова появилось воспаление.

Очевидно, что мячи очень разные, а постоянные смены влияют на здоровье».

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