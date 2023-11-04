Гауфф на итоговом отыграла у Вондроушовой сет и брейк. У американки 18 побед в 20 последних матчах
Третья ракетка мира Коко Гауфф победила №6 Маркету Вондроушову на групповом этапе итогового турнира WTA – 5:7, 7:6(4), 6:3.
На старте второго сета Гауфф проиграла свою подачу, но затем взяла четыре гейма подряд. Она не подала на сет, ведя 5:3.
У Гауфф 18 побед в 20 последних матчах. Оба поражения – от Иги Швентек: в полуфинале в Пекине и в группе на итоговом.
В 2023-м у Гауфф девять побед в 15 матчах против топ-10. За карьеру счет 16:22.
Гауфф вышла в полуфинал в Канкуне со второго места в группе. 19-летняя американка – первый тинейджер в полуфинале итогового после Каролин Возняцки в 2009-м.
Теперь Гауфф поборется с Джессикой Пегулой.
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