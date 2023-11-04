Гауфф на итоговом отыграла у Вондроушовой сет и брейк. У американки 18 побед в 20 последних матчах

Теги WTA WTA Finals Маркета Вондроушова Коко Гауфф Теннис

Третья ракетка мира Коко Гауфф победила №6 Маркету Вондроушову на групповом этапе итогового турнира WTA – 5:7, 7:6(4), 6:3.

На старте второго сета Гауфф проиграла свою подачу, но затем взяла четыре гейма подряд. Она не подала на сет, ведя 5:3.

У Гауфф 18 побед в 20 последних матчах. Оба поражения – от Иги Швентек: в полуфинале в Пекине и в группе на итоговом.

В 2023-м у Гауфф девять побед в 15 матчах против топ-10. За карьеру счет 16:22.

Гауфф вышла в полуфинал в Канкуне со второго места в группе. 19-летняя американка – первый тинейджер в полуфинале итогового после Каролин Возняцки в 2009-м.

Теперь Гауфф поборется с Джессикой Пегулой.

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4 комментария

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Эльвин Гульмалиев
первую строчку по итогам разыграют в полуфинале! будет красиво
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Jefri AG
Ответ Эльвин Гульмалиев
первую строчку по итогам разыграют в полуфинале! будет красиво
Только если победит Соболенко, а Швентек для того чтобы стать первой нужно и финал выигрывать.
+1
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Оскар Муравьёв
Американский междусобойчик
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Оскар Муравьёв
Сабаленка против игр значит
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