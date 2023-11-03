Саудовская Аравия хочет купить турнир в Майами или Мадриде

Саудовская Аравия хочет купить «Мастерс» в Майами или Мадриде, сообщает The Athletic.

Сообщается, что представители саудовского инвестиционного фонда ведут переговоры с владельцами этих турниров – компанией IMG.

При этом, по данным издания, переговоры сейчас на начальной стадии и в любой момент могут провалиться.

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