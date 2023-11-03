Саудовская Аравия хочет купить турнир в Майами или Мадриде

Теги ATP WTA Miami Open Mutua Madrid Open Теннис

Саудовская Аравия хочет купить «Мастерс» в Майами или Мадриде, сообщает The Athletic. 

Сообщается, что представители саудовского инвестиционного фонда ведут переговоры с владельцами этих турниров – компанией IMG.

При этом, по данным издания, переговоры сейчас на начальной стадии и в любой момент могут провалиться.

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8 комментариев

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statistic5
интересно, сколько стоит купить мастерс?
так-то при желании аравийцы и все 4 шлема могут к себе перевезти
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Furry
Чота бред, как по мне. Оба турнира на своём месте и по времени и географически стоят - они предлагают всем срываться и мчать на другой континент посреди сезона? Или сделать там дырку и поставить свой турнир в январе/декабре - - единственный хоть как-то вариант
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go25
Рвать солнечную связку совсем бред, да и денег у них достаточно, чтобы отдавать свой Мастерс - у них с ИУ самые крупные призовые, если не ошибаюсь. А перед РГ многовато мастеров, конечно, можно было бы и подсократить, но дергать весь тур из Европы, где играют 2 месяца подряд, включая РГ, ради одного турнира в Азию, тоже бред. Их время после АО, как Дубаи, или после ЮС в рамках китайской серии. И это на 500 тянет. Мастерс сразу отдавать в новую страну, в принципе, не особо логично. Если уж очень хочется и денег очень много, то перед Шанхаем вместо 500-ток или Шанхай сдвинуть пораньше вместо 500-к, а следом за ним Мастерс в СА. То есть, заменить 500-ки, на которые большинство топов всё равно приехали в этом году, на необязательный Мастерс. Тогда и нагрузка не увеличится на игроков, и заработать смогут больше.
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Valenchinche
Ответ Furry
Чота бред, как по мне. Оба турнира на своём месте и по времени и географически стоят - они предлагают всем срываться и мчать на другой континент посреди сезона? Или сделать там дырку и поставить свой турнир в январе/декабре - - единственный хоть как-то вариант
они покупают категорию турнира, а сам турнир могут могут поставить в любую дату, просто арабская серия в феврале станет больше и престижнее. но конечно, лучше, чтою все осталосб как есть, а они купят итоговый
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Omniscius
Ответ Valenchinche
они покупают категорию турнира, а сам турнир могут могут поставить в любую дату, просто арабская серия в феврале станет больше и престижнее. но конечно, лучше, чтою все осталосб как есть, а они купят итоговый
А тут разве про категорию речь, а не обычные права на владение? Мадридом владеет румын, ну будут владеть арабы, что изменится-то.
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S.Graf
За Мадрид! (точнее, против)
Самый отвратный турнир, как по мне.
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Furry
Ответ Valenchinche
они покупают категорию турнира, а сам турнир могут могут поставить в любую дату, просто арабская серия в феврале станет больше и престижнее. но конечно, лучше, чтою все осталосб как есть, а они купят итоговый
В принципе тоже да..
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Valenchinche
Ответ Omniscius
А тут разве про категорию речь, а не обычные права на владение? Мадридом владеет румын, ну будут владеть арабы, что изменится-то.
ну а зачем им владеть мадридом, если им нужен турнир в своей стране. перевезти турнир юридически в разы сложнее, чем просто выкупить категорию
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