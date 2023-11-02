Синнер о том, почему снялся с «Мастерса» в Париже: «У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку после ночного матча»

Теги ATP Rolex Paris Masters Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, почему снялся с матча против Алекса де Минаура в Париже.

«С сожалением сообщаю, что снялся с сегодняшнего матча в Берси. Я закончил матч почти в три ночи и лег спать лишь несколько часов спустя. У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку к следующей игре.

Я должен принять правильное решение для своего здоровья и организма.

Ближайшие недели будут очень важными – я сыграю на домашнем итоговом и в Кубке Дэвиса. Сейчас я сосредоточен на подготовке к этим важным стартам. До встречи в Турине! Вперед!» – написал Синнер.

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3 комментария

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Nurla69
ну и молодец! правильное решение
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Стэн Смит
Вот что значит умный человек. Не то что Алькарас.
+7
0
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болтун
Логично. Вероятно, и Медведеву стоило передохнуть, а не убиваться с Димитровым, даже несмотря на то, что он любит играть много матчей. Но играть много и качественно - разные вещи.
+5
-1
+4
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