Синнер о том, почему снялся с «Мастерса» в Париже: «У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку после ночного матча»

Янник Синнер рассказал, почему снялся с матча против Алекса де Минаура в Париже.

«С сожалением сообщаю, что снялся с сегодняшнего матча в Берси. Я закончил матч почти в три ночи и лег спать лишь несколько часов спустя. У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку к следующей игре.

Я должен принять правильное решение для своего здоровья и организма.

Ближайшие недели будут очень важными – я сыграю на домашнем итоговом и в Кубке Дэвиса. Сейчас я сосредоточен на подготовке к этим важным стартам. До встречи в Турине! Вперед!» – написал Синнер.

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