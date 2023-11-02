Зверев о штрафе за нападение на бывшую девушку: «Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему»
Александр Зверев прокомментировал штраф за нападение на бывшую девушку.
Берлинский суд оштрафовал его на 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений Бренде Патеа, с которой у него есть дочь.
«Я буду оспаривать. Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему.
Больше не буду ничего комментировать, потому что нужно следовать процедуре».
Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии
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