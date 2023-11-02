Зверев о штрафе за нападение на бывшую девушку: «Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему»

Теги ATP Александр Зверев брань контент Теннис

Александр Зверев прокомментировал штраф за нападение на бывшую девушку.

Берлинский суд оштрафовал его на 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений Бренде Патеа, с которой у него есть дочь.

«Я буду оспаривать. Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему.

Больше не буду ничего комментировать, потому что нужно следовать процедуре».

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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4 комментария

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porosenochek
А наполовину нормальный IСQ это сколько🥴?
+7
-2
+5
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SmilingBy
Ответ porosenochek
А наполовину нормальный IСQ это сколько🥴?
В два раза больше, чем четверть от нормального.
+2
0
+2
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Stas Salesov
Бедный Сашок.. И Шарыпова, и Патеа - все на него наговаривают) Хорошо, что с новой заключил контракт через свое пиар-агентство😁
+3
-3
0
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Loko
Зачем насилие? Молодой, богатый. Не нравится девушка? Сказал ей до свидания и бери другую. Зачем оскорблять, избивать, а потом в суде оправдываться?
0
0
0
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