Зверев о штрафе за нападение на бывшую девушку: «Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему»

Александр Зверев прокомментировал штраф за нападение на бывшую девушку.

Берлинский суд оштрафовал его на 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений Бренде Патеа, с которой у него есть дочь.

«Я буду оспаривать. Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему.

Больше не буду ничего комментировать, потому что нужно следовать процедуре».

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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