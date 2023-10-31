Алькарас о тренировке с Джоковичем: «Не боюсь, что он привыкнет к моей игре»

Карлос Алькарас прокомментировал тренировку с Новаком Джоковичем в Париже.

«Я полностью выкладываюсь на каждой тренировке. Мы с ним вместе тренировались в Мадриде и на « », так что это третий или четвертый раз.

Я не боюсь, что он привыкнет к моей игре. Ведь есть много видео и матчей, мы с ним уже четыре раза играли. Так что мы и так хорошо друг друга знаем».

Также Алькарас прокомментировал борьбу с за первую строчку рейтинга.

«Я об этом думаю. Тренируюсь с целью в мыслях, тренируюсь, чтобы стать лучше. И, конечно, Новак никуда не делся».

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