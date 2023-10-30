Арина Соболенко: «Очень разочарована WTA и своим опытом пребывания на итоговом»

Арина Соболенко написала пост об организации итогового турнира WTA в Канкуне.

Сегодня она обыграла Марию Саккари в первом туре группового этапа – 6:0, 6:1.

«Я рада, что смогла сконцентрироваться, справиться с условиями и хорошо сыграть. Но я должна сказать, что очень разочарована WTA и своим опытом пребывания на итоговом. Как я сказала на пресс-конференции, как теннисистка я чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждешь от итогового турнира. Честно говоря, я не считаю безопасным передвижение на этом корте, отскоки разные, и только вчера мы смогли на нем потренироваться. У нас не было возможности это сделать до вчерашнего дня. Это неприемлемо, когда столько всего стоит на кону.

Несмотря на все сказанное, я бы хотела выразить благодарность местным организаторам, всем, кто создавал этот корт в последний момент, и всем, кто работает на турнире. Знаю, что это не их вина, и хочу, чтобы они, как и все мексиканские болельщики, знали, что я их люблю и ценю. Рада быть в Мексике, просто меня расстраивает WTA и вся эта ситуация», – написала Соболенко.

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