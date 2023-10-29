Сампрас рассказал, что у его жены рак

Теги Пит Сампрас ATP Теннис

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас рассказал, что его жена Бриджетт борется с раком яичников.

Его обнаружили в декабре прошлого года. С тех пор она перенесла операцию и химиотерапию и сейчас продолжает лечение.

«За это время я узнал, что трудно просить поддержки, когда тебе тяжело о чем-то просто говорить. Поэтому я прошу вас мысленно поддержать и помолиться за нашу семью», – говорится в обращении Сампраса.

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3 комментария

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Typizza
Какая печальная новость. Огромных сил Питу и Бриджет! Классная пара.
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Берни Парент
Пит, дай Бог, чтобы проклятый рак отступил.
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Gunners Dream
Бриджетт? Уж не Соня ли из фильма Мортал Комбат, я правильно припоминаю? Приятная блондинка. Потом у нее еще был фильмец, где они с мужем рассорились и каждый в отместку устраивал другому пакости, муж напился сливового компотика и улегся рядом с ней спать. Раздались трубы и валторны и зазвучал концерт, но отнюдь не Рахманинова.
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