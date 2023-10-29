Сампрас рассказал, что у его жены рак
14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас рассказал, что его жена Бриджетт борется с раком яичников.
Его обнаружили в декабре прошлого года. С тех пор она перенесла операцию и химиотерапию и сейчас продолжает лечение.
«За это время я узнал, что трудно просить поддержки, когда тебе тяжело о чем-то просто говорить. Поэтому я прошу вас мысленно поддержать и помолиться за нашу семью», – говорится в обращении Сампраса.
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