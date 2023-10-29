Сампрас рассказал, что у его жены рак

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» рассказал, что его жена Бриджетт борется с раком яичников.

Его обнаружили в декабре прошлого года. С тех пор она перенесла операцию и химиотерапию и сейчас продолжает лечение.

«За это время я узнал, что трудно просить поддержки, когда тебе тяжело о чем-то просто говорить. Поэтому я прошу вас мысленно поддержать и помолиться за нашу семью», – говорится в обращении Сампраса.

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