Саккари об итогах года: «Я проиграла в первом круге на трех «Больших шлемах». Так что точно не лучший сезон»

Теги WTA Мария Саккари Теннис

Мария Саккари ответила на вопрос, провела ли лучший сезон.

В 2023-м она выиграла титул в Гвадалахаре – второй и крупнейший в карьере. При этом на итоговый турнир она попала только как запасная и вошла в сетку после отказа Каролины Муховой.

– В этом году вы впервые выиграли турнир WTA 1000. Как думаете, это ваш лучший сезон?

– Нет. Конечно, нет.

– Почему?

– Конечно, это была отличная победа, но по ходу сезона было слишком много тяжелых моментов. Я проиграла в первом круге на трех «Больших шлемах». Так что точно не лучший сезон.

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