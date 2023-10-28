В Вене Медведев и Синнер встретятся в финале четвертый раз в этом сезоне

Четвертая ракетка мира победил №5 в полуфинале в Вене – 7:5, 7:6(5).

В первой партии Синнер отыграл подачу на сет при счете 3:5.

Синнер вышел в шестой финал в сезоне и 13-й в карьере.

В этом году он выиграл 55 матчей – это лучший результат среди итальянских теннисистов Открытой эры.

За титул Синнер поборется с . Они встретятся друг с другом в финале четвертый раз в 2023-м. В феврале в Роттердаме и в апреле в Майами победил Медведев, в начале октября в Пекине – Синнер.

В целом Медведев ведет в личных встречах 6:1.

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