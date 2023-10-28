Медведев впервые выиграл 64 матча ATP за сезон. Он лидирует по количеству побед в 2023-м

Теги ATP Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса в полуфинале в Вене – 6:4, 7:6 (6).

Медведев впервые в карьере выиграл 64 матча на уровне ATP за сезон.

В мужском туре он лидирует по количеству побед в 2023 году. Топ-5 по этому показателю выглядит так:

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15 комментариев

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RealJon
кстати, у него ещё есть шанс закончить год как Но.1.
Должен выиграть все оставшиеся матчи )))
+18
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Антон Тимофеев
Ответ S.Graf
Цель - 70+ Давай-давай, Даня!
Теоретически, можно сделать даже 75, если забрать Вену, Париж и Итоговый(без поражений в группе).
Но, давайте будем честными, это маловероятно))
70- цель более реальная. Однако, после такой тяжелой Вены, что-то я сомневаюсь, что Даниил далеко зайдет в Париже((
+12
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+12
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ProLL
Ответ Антон Тимофеев
Теоретически, можно сделать даже 75, если забрать Вену, Париж и Итоговый(без поражений в группе). Но, давайте будем честными, это маловероятно)) 70- цель более реальная. Однако, после такой тяжелой Вены, что-то я сомневаюсь, что Даниил далеко зайдет в Париже((
Я в прошлом году тоже после Вены, глядя на игру Даниила, пальцы начал гнуть и писал, что надо 2 оставшихся турнира забирать. Что было дальше, известно)) Сейчас просто хочу, чтобы Даниил без травм доиграл тяжелейший, длиннющий сезон со всеми этими убогими мячами. Но, конечно, на Итоге хотелось бы пошуметь.
+11
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+11
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S.Graf
Цель - 70+
Давай-давай, Даня!
+8
-2
+6
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TennisForever
Рады за Даню👏
+3
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+3
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Антон Тимофеев
Рублев, кстати, тоже уже повторил свой лучший результат - 53 победы у него в 2021 и 2023. 51 победа в 2022. Думаю, тоже будет рекорд.
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Пётр Атюшов
Даня красавчик!!! молодец!!! Российский финал пусть будет.И там победит Россия!!!
+3
-1
+2
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бизе
Отличный год для Дани , который так неудачно начинался .
Если сможет в будущем поднять уровень игры у сетки ( очень надеюсь с учётом работоспособности и упорства Даниила ) , то выйдет на более высокий уровень.
+3
-1
+2
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Антон Тимофеев
64 победы - это восьмой российский результат по победам в Открытую Эру.
https://dzen.ru/media/id/64fde9bfa6d2db4c72d8390c/reiting-sezonov-rossiiskih-tennisistov-po-pobedam-za-god-6502e37c6dae8e46ed1ab225
70 побед пробивали три раза.
Кафельников(1996)...80.
Сафин(2000)................73
Кафельников(1995)....73

Некоторые шансы на то, чтобы выйти на 4-ое место у Даниила есть. Но, будет непросто. В зависимости от результата завтрашнего финала, надо будет добавить 5 или 6 побед за Парижский Мастерс и Итоговый. Сложно будет.
Сейчас 4-ое место у Кафельникова(2001) и Давыденко(2006) - по 69 побед.
+3
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+2
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evgeniiios
Ответ RealJon
кстати, у него ещё есть шанс закончить год как Но.1. Должен выиграть все оставшиеся матчи )))
И? Шлемов сколько взял за сезон?
+2
-1
+1
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pavelrytov@icloud.com
Ну после проигранного финала АО Надалю, как он и говорил, отпустил ситуацию, понял что не будет любимцем публики и просто получает удовольствие и зарабатывает деньги
+2
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Коэн Варвар
Да Данька вообще неплохой теннисист!
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Док Аксель
Даня улучшает свой личный рекорд по победам в сезоне. Можно довести и до круглой цифры в 70 побед, как и Андрею 55 и постараться приблизиться к 60. Удачи нашим парням !
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tanith
Ответ ProLL
Я в прошлом году тоже после Вены, глядя на игру Даниила, пальцы начал гнуть и писал, что надо 2 оставшихся турнира забирать. Что было дальше, известно)) Сейчас просто хочу, чтобы Даниил без травм доиграл тяжелейший, длиннющий сезон со всеми этими убогими мячами. Но, конечно, на Итоге хотелось бы пошуметь.
сегодня первый сет был хуже 2го от него. Не похоже что он на последнем дыхании
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