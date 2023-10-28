Медведев впервые выиграл 64 матча ATP за сезон. Он лидирует по количеству побед в 2023-м

победил в полуфинале в Вене – 6:4, 7:6 (6).

Медведев впервые в карьере выиграл 64 матча на уровне ATP за сезон.

В мужском туре он лидирует по количеству побед в 2023 году. Топ-5 по этому показателю выглядит так:

Медведев – 64 победы, 14 поражений;

– 63:9;

– 54:14 (сегодня может победить );

Рублев – 53:20 (сегодня может победить Синнера);

– 52:23.

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