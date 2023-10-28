Медведев впервые выиграл 64 матча ATP за сезон. Он лидирует по количеству побед в 2023-м
Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса в полуфинале в Вене – 6:4, 7:6 (6).
Медведев впервые в карьере выиграл 64 матча на уровне ATP за сезон.
В мужском туре он лидирует по количеству побед в 2023 году. Топ-5 по этому показателю выглядит так:
- Медведев – 64 победы, 14 поражений;
- Карлос Алькарас – 63:9;
- Янник Синнер – 54:14 (сегодня может победить Андрея Рублева);
- Рублев – 53:20 (сегодня может победить Синнера);
- Тэйлор Фриц – 52:23.
Должен выиграть все оставшиеся матчи )))
Но, давайте будем честными, это маловероятно))
70- цель более реальная. Однако, после такой тяжелой Вены, что-то я сомневаюсь, что Даниил далеко зайдет в Париже((
Давай-давай, Даня!
Если сможет в будущем поднять уровень игры у сетки ( очень надеюсь с учётом работоспособности и упорства Даниила ) , то выйдет на более высокий уровень.
https://dzen.ru/media/id/64fde9bfa6d2db4c72d8390c/reiting-sezonov-rossiiskih-tennisistov-po-pobedam-za-god-6502e37c6dae8e46ed1ab225
70 побед пробивали три раза.
Кафельников(1996)...80.
Сафин(2000)................73
Кафельников(1995)....73
Некоторые шансы на то, чтобы выйти на 4-ое место у Даниила есть. Но, будет непросто. В зависимости от результата завтрашнего финала, надо будет добавить 5 или 6 побед за Парижский Мастерс и Итоговый. Сложно будет.
Сейчас 4-ое место у Кафельникова(2001) и Давыденко(2006) - по 69 побед.