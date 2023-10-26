Бен Шелтон: «Я не тот человек, который продумывает празднования до матча. Думаю, они получаются спонтанно»

Бен Шелтон объяснил празднование, которое показал после победы в Токио.

«На той неделе мой друг [Маккензи Макдональд] сказал: «Если выиграешь, отпразднуй, будто поправляешь галстук и держишь портфель, типа «Я в деле». После рукопожатия с судьей я сделал что-то такое. Мне нравится быть оригинальным. Мне нравится пробовать на корте разное, быть креативным.

Празднование с телефонной трубкой очень крутое и особенное из-за того, что оно означало для моих друзей на родине...

Но вообще я не тот человек, который продумывает празднования до матча. Думаю, они получаются спонтанно, в моменте».

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