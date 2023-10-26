Бен Шелтон: «Я не тот человек, который продумывает празднования до матча. Думаю, они получаются спонтанно»

Теги ATP Rakuten Japan Open Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон объяснил празднование, которое показал после победы в Токио.

«На той неделе мой друг [Маккензи Макдональд] сказал: «Если выиграешь, отпразднуй, будто поправляешь галстук и держишь портфель, типа «Я в деле». После рукопожатия с судьей я сделал что-то такое. Мне нравится быть оригинальным. Мне нравится пробовать на корте разное, быть креативным.

Празднование с телефонной трубкой очень крутое и особенное из-за того, что оно означало для моих друзей на родине...

Но вообще я не тот человек, который продумывает празднования до матча. Думаю, они получаются спонтанно, в моменте».

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5 комментариев

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ugmyanswer
Ответ Monto Frekasi
бенька шелтунишка)) Джока уже забрал у тебя телефон, заберет и галстук с портфелем)) и вообще, готовься, скоро Император отпустит тебя в одних труселях бегать по улицам))
Я не думаю что Новак какую-то обиду или злость затаил

Это было в моменте
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Monto Frekasi
бенька шелтунишка)) Джока уже забрал у тебя телефон, заберет и галстук с портфелем)) и вообще, готовься, скоро Император отпустит тебя в одних труселях бегать по улицам))
+6
-4
+2
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West&Girls
Бену до Карлоса, как до Шеньдженя.. Сейчас. Но шансы хорошие, и может в хорошего (еще лучше) теннисиста вырасти. Если голова будет на месте
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