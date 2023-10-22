Шелтон после победы в Токио: «Хочу поблагодарить родных, особенно маму. Она не пропустила ни одного матча. Неважно, играл я в 3:30 утра или 11 часов вечера»

Бен Шелтон поблагодарил близких после победы на турнире в Токио.

В финале он обыграл Аслана Карацева – 7:5, 6:1.

«Хочу поблагодарить родных, которые всю неделю смотрели по телевизору. Независимо от того, сколько было времени. Особенно маму, я знаю, что она сейчас смотрит. Я знаю, что она не пропустила ни одного матча. Неважно, играл я в 3:30 утра или 11 часов вечера. Она не спала и смотрела. Спасибо всем родным и друзьям дома, которые поддерживали меня на протяжении этой недели. И друзьям на трибунах тоже».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе