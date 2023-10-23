Шелтон о финале в Токио: «Ожидал, что буду гораздо больше нервничать. По ощущениям, это был обычный матч»

Бен Шелтон после победы на турнире в Токио подвел первые итоги сезона.

– Как вы отнеслись к своему первому финалу?

– Было интересно. Я ожидал, что буду гораздо больше нервничать перед матчем, но на корте был довольно спокоен и ясно мыслил. Не знаю, что именно на меня повлияло и принесло такое спокойствие и уверенность, но, по ощущениям, это был обычный матч.

– Насколько на вашу уверенность повлиял выход в полуфинал US Open?

– Думаю, выход в полуфинал US Open вселил в меня огромную уверенность в том, что я могу соревноваться с лучшими в нашем виде спорта и в дальнейшем далеко проходить на турнирах в трех сетах. Я показал себе, что я в форме и готов пройти эту дистанцию, и это очень помогло мне на турнирах после US Open, и я надеюсь, что сохраню этот настрой в следующем году.

– Вы начали сезон 96-м в рейтинге. Сейчас вы поднялись в топ-15. Как вы в целом оцениваете сезон и превзошли ли вы свои ожидания?

– Я превзошел все свои ожидания от этого года. Это был год мечты, я показывал хороших результатов на турнирах, взял титул и в то же время проигрывал и узнавал о себе что-то новое. Играл на разных покрытиях, знакомился с новыми культурами. Для меня это счастье, и я получаю большое удовольствие от первого полноценного сезона в туре.

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