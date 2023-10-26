Медведев, Рублев, Циципас, Соболенко, Швентек и Рыбакина сыграют на командном выставочном турнире в Абу-Даби

Шесть топ-игроков сыграют на выставочном турнире в ОАЭ.

, , , , и стали первыми участниками командного турнира, который пройдет в Абу-Даби 21-24 декабря.

Всего участие примут 16 теннисистов. Их поделят на четыре команды: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.

Соревнования проводятся во второй раз, в прошлом году играли в Дубае.

Ожидается, что на открытии выступит рэпер 50 Cent, а во второй день турнира – Эйкон и Ни-Йо.

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