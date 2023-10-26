Медведев, Рублев, Циципас, Соболенко, Швентек и Рыбакина сыграют на командном выставочном турнире в Абу-Даби

Теги ATP WTA Андрей Рублев Даниил Медведев Арина Соболенко Елена Рыбакина Стефанос Циципас Ига Швентек Теннис

Шесть топ-игроков сыграют на выставочном турнире в ОАЭ.

Даниил Медведев, Андрей РублевСтефанос ЦиципасАрина СоболенкоИга Швентек и Елена Рыбакина стали первыми участниками командного турнира, который пройдет в Абу-Даби 21-24 декабря.

Всего участие примут 16 теннисистов. Их поделят на четыре команды: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.

Соревнования проводятся во второй раз, в прошлом году играли в Дубае.

Ожидается, что на открытии выступит рэпер 50 Cent, а во второй день турнира – Эйкон и Ни-Йо.

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2 комментария

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ivanzhu90
Медведев, Рублев, Рыбакина, Касаткина в одной тиме, почему нет?
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sedric
Хороший формат был в прошлом году. И атмосфера приятная. Надо такую тему продвигать на более серьезном уровне. Разделение по принципу флага надоело.
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