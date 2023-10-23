Осака о материнстве: «В голове было так много сомнений, что мне пришлось отгонять их, как комаров»

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака написала пост в честь 26-летия.

Летом 2023-го у них с ее молодым человеком, рэпером Cordae, родилась дочь, которую назвали Шей.

«Как быстро пролетело время. Я оглядываюсь назад на свою жизнь, и кажется, будто я перематываю старую видеокассету; она проносится так быстро, и внезапно я оказываюсь здесь, в настоящем. Я часто пытаюсь отследить свои шаги, чтобы понять, как я здесь оказалась. Знаю, что часто это говорю, но я правда все еще ощущаю себя тем ребенком, который играет на общественных кортах в Квинсе.

Случайно я задаюсь вопросом, все ли у меня в порядке; есть ли правильный путь в жизни или я ненадолго отклонилась от маршрута? Однако теперь я пришла к мысли, что мы всегда движемся вперед, и все, чему суждено сбыться, сбудется.

Мне пришлось бороться с мыслью, что я не буду хорошей мамой. В голове было так много сомнений, что мне пришлось отгонять их, как комаров.

Глядя в глаза дочери, обнимая ее, я всегда думаю: «Вау, этот маленький человек так сильно зависит от меня, я должна больше стараться». Это такое странное чувство, когда наблюдаешь за тем, как растет твой ребенок: ты моргаешь, а она уже вдвое больше. Я благодарна всем, кто верит в меня и поддерживает меня. Вы напоминаете мне, что иногда нужно дать себе время, чтобы просто выдохнуть».

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