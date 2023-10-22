Монфис выиграл 12-й титул в карьере и вернется в топ-100

Гаэль Монфис победил Павла Котова в финале в Стокгольме – 4:6, 7:6(8), 6:3.

Монфис выиграл 12-й титул в карьере и первый с января 2022-го.

37-летний Монфис – самый возрастной чемпион этого турнира. Он уже побеждал в Стокгольме в 2011-м и стал 11-м, кто выигрывал здесь не один раз. 12 лет – это самый продолжительный разрыв между титулами в истории турнира.

140-я ракетка мира Монфис – самый низкорейтинговый чемпион турнира ATP после Борны Чорича, который в 2022-м победил на «Мастерсе» в Цинциннати и был 152-м.

По итогам недели Монфис станет 89-м, а Котов поднимется со 109-го на лучшее в карьере 81-е место.

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