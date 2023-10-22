Монфис выиграл 12-й титул в карьере и вернется в топ-100

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Гаэль Монфис победил Павла Котова в финале в Стокгольме – 4:6, 7:6(8), 6:3.

Монфис выиграл 12-й титул в карьере и первый с января 2022-го.

37-летний Монфис – самый возрастной чемпион этого турнира. Он уже побеждал в Стокгольме в 2011-м и стал 11-м, кто выигрывал здесь не один раз. 12 лет – это самый продолжительный разрыв между титулами в истории турнира.

140-я ракетка мира Монфис – самый низкорейтинговый чемпион турнира ATP после Борны Чорича, который в 2022-м победил на «Мастерсе» в Цинциннати и был 152-м.

По итогам недели Монфис станет 89-м, а Котов поднимется со 109-го на лучшее в карьере 81-е место.

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6 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Fomin525
Продули все последние финалы . Котов,Карацев, Рублев, Медведев
Сафиуллин еще, Медведев 2 финала продул. Только Хачанов смог затащить. Из 7 последних финалов - 1 титул, кошмар. За 2023: 18 финалов: 8 титулов - 10 поражений...
Странные ощущения, если честно. Вроде и успешные выступления, но, без титулов как-то..
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Сергей48
Ответ Антон Тимофеев
Сафиуллин еще, Медведев 2 финала продул. Только Хачанов смог затащить. Из 7 последних финалов - 1 титул, кошмар. За 2023: 18 финалов: 8 титулов - 10 поражений... Странные ощущения, если честно. Вроде и успешные выступления, но, без титулов как-то..
Будет и на нашей улице праздник! Выходы с финал уже большой успех, проиграли в борьбе… этот опыт бесценен! Всё ещё впереди у многих!
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costa0545
Ответ Антон Тимофеев
Сафиуллин еще, Медведев 2 финала продул. Только Хачанов смог затащить. Из 7 последних финалов - 1 титул, кошмар. За 2023: 18 финалов: 8 титулов - 10 поражений... Странные ощущения, если честно. Вроде и успешные выступления, но, без титулов как-то..
Одно радует, что наши ребята могут спокойно играть, в отличие от других видов спорта, так что не так и плохо)))
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