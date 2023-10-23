Лучшие моменты финала в Стокгольме, где Котов проиграл Монфису
Павел Котов проиграл Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме – 6:4, 6:7(6), 3:6.
Лучшие моменты матча:
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Павел Котов проиграл Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме – 6:4, 6:7(6), 3:6.
Лучшие моменты матча:
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Ну а чисто с точки зрения игры, ему бы вторую подачу подтянуть...побыстрее сделать километров на 10-15 и для вариативности вращения добавить и было бы просто супер. Остальное он умеет и лимитирует его только лишний жир, которого уже килограмм 10 он по ходу сезона скинул.