Монфис о финале в Стокгольме: «Мне кажется, тренер, Элина и мама нервничали больше меня»

Гаэль Монфис подвел итоги финала турнира в Стокгольме.

Он обыграл Павла Котова – 4:6, 7:6(8), 6:3.

«Нужно отдать должное Павлу. Он провел невероятную неделю и гонял меня по корту. Сегодня я много бегал. Когда во втором сете мне пришлось отыгрывать брейк-пойнты, я старался держаться. Не знаю, как мне удалось выстоять, но я продолжал верить и бороться.

Мне кажется, Микаэль [Тильстрем, тренер], Элина и мама нервничали больше меня. Когда играешь, ощущения другие, конечно, ты очень напряжен, но, когда смотришь со стороны, то нервничаешь в сто раз больше», – сказал Монфис в интервью на корте.

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