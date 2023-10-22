Бен Шелтон: «По ходу сезона я проигрывал на ранних стадиях, поэтому провел не так много матчей и чувствую себя свежим»

Теги ATP Rakuten Japan Open Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон оценил важность первого титула на уровне ATP.

«Он очень много значит для меня и моей команды. Мы с самого начала упорно работали, чтобы выстроить мою игру и завоевать титулы в ATP-туре.

За последнее время я далеко прошел на нескольких турнирах. Но ты видишь больших чемпионов: они выигрывают титулы, а не просто доходят до финала. Они способны поддерживать уровень на протяжении всей недели.

Не говорю, что я к этому близок, но то, что у меня получилось так отыграть одну неделю, провести в Токио пять матчей подряд, – это нечто особенное.

Я с нетерпением жду конца года. Думаю, для меня это отличная возможность. В начале сезона я проигрывал на ранних стадиях, поэтому провел не так много матчей и чувствую себя свежим. Я надеюсь на сильное завершение сезона».

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1 комментарий

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Стэн Смит
А ведь если возьмёт Париж, то и на Итоговый может отобраться.
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