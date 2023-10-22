Монфис о возвращении в команду Тильстрема: «Я к нему обратился, он перезвонил через два дня: «Смотрел твой матч. Это было ужасно. Завтра тренируемся вместе»

Гаэль Монфис выступил с чемпионской речью после победы в Стокгольме.

В финале он обыграл Павла Котова – 4:6, 7:6(8), 6:3.

«Хочу еще раз поздравить Павла, он отлично играл, прошел квалификацию, и я знал, что меня ждет сложный матч. Мы вместе тренировались на US Open, и уже тогда было трудно. Ты играл невероятно, ты еще очень молод, поэтому желаю тебе всего наилучшего, удачи в будущем.

Забавно, что это мой 12-й титул и я победил здесь спустя 12 лет. Я не верю в нумерологию, но, наверное, 12 – мое счастливое число, так что... Безумие.

Коротко расскажу историю. Я хотел бы поблагодарить Микаэля [Тильстрема]. Я позвонил ему перед «Ролан Гаррос» и сказал, что мне снова нужна его помощь. Он такой: «Серьезно?» Я: «Да». Он перезвонил через два дня. Сказал: «Я смотрел твой матч. Это было ужасно. Завтра тренируемся вместе».

Конечно, я упорно тренировался, мы отлично поработали летом, я поменял команду. Я хочу поблагодарить Блеза, он присоединился к команде на «Ролан Гаррос». Этот парень привел меня в форму. Запястье, колено, спина, тело, голова – все. Спасибо, Блез. Твой первый титул, но не последний.

Особенная неделя в компании трех дам. Мама, спасибо тебе. Как всегда, приятно выиграть титул на ее глазах. Надеюсь, она довольна. Моя жена Элина. Спасибо. И последняя – моя дочь Скай, которая смотрит по телевизору. Это мой первый титул после ее рождения. Особенный момент для всех нас», – сказал Монфис на церемонии награждения.

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