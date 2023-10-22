Котов посвятил первый финал ATP своему тренеру, который умер в 2023-м

Теги Гаэль Монфис ATP Intrum Stockholm Open Павел Котов Теннис

Павел Котов посвятил свой первый финал ATP тренеру Ивану Полякову.

Сегодня Котов проиграл в финале Гаэлю Монфису – 6:4, 6:7(8), 3:6.

«Для меня это потрясающая неделя. Я впервые сыграл финал турнира ATP. Я хочу поздравить моего соперника Гаэля, ты провел потрясающую неделю. Я делал все возможное, но ты все тащил. Это твой титул, поздравляю. Хороший матч.

Во-вторых, я хочу поблагодарить мою команду, моего нового тренера Михаила, вот он, в голубой жилетке. И, конечно, я хочу сказать спасибо моей девушке. Маша, я тебя люблю. Обычно я путешествую с мамой, но сейчас она смотрит по телевизору. Я здесь благодаря тебе, большое спасибо!

И, конечно, спасибо всем спонсорам, судьям, болбоям. Этот турнир существует благодаря вам. Здесь потрясающая атмосфера, мне очень понравилось здесь играть, и я надеюсь, что сюда вернусь.

И последнее, но для меня самое важное. Я хотел бы посвятить этот финал моему тренеру Ивану Полякову, который умер в этом году», – сказал Котов на церемонии награждения.

Поляков умер за несколько дней до апрельского турнира в Марракеше, где Котов дошел до полуфинала. У тренера было онкологическое заболевание.

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1 комментарий

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Александр Смирнов
Молодец конечно, но надо было выигрывать. Монфис в первом сете смотрелся как унылое говно. Проигранная подача в вначале второго сета предрешила поражение
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+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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