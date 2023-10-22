21-летний Шелтон выиграл первый титул ATP в карьере и станет 14-й ракеткой мира

Теги ATP Rakuten Japan Open Аслан Карацев Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон победил Аслана Карацева в финале в Токио – 7:5, 6:1.

Шелтон выиграл первый турнир ATP в карьере. Он шестой теннисист, который взял в этом сезоне дебютный титул.

Шелтон и его отец Брайан – четвертые отец и сын в Открытой эре, которые оба выигрывали одиночные титулы на уровне тура.

По итогам недели 21-летний американец обновит лучший рейтинг, став 14-м.

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9 комментариев

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Эльвин Гульмалиев
он конечно монстр! если будет так прогрессировать, то в ближайшее время будет в топ-10 а там дальше и топ-5
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Иван Иванов
Невероятный игрок конечно же,без слабых мест в игре,думаю 5-10 шлемов возьмёт))))
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melmi
Ответ Иван Иванов
Невероятный игрок конечно же,без слабых мест в игре,думаю 5-10 шлемов возьмёт))))
Игрок с хорошим потенциалом , но объективно слабых мест еще много . Пока чистый хардовик, сложно выдерживает длинные розыгрыши на задней линии, бэкхенд подтянуть
Из плюсов -подача и неплохая игра у сетки
Как итог -на грунте с его стилем ему будет очень сложно , хочет быть в топ 5-нужно расти и становится более универсальным игроком
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Иван Дичковский
Шелтон талантлив, карьера у него может быть очень успешной, потенциально ещё один серьёзный конкурент Джоковичу на шлемах, на хардовых и травяном, Бен будет становиться сильнее, к травмам он пока не склонен.
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Иван Дичковский
Ответ Генадий Адамов
Больно смотреть на Аслана на награждении, тяжело ему, да и во время игры так жёстко ломал ракетку, за ним такого не наблюдалось, но Шелтону респект, вёл себя очень уважительно, не трезвонил, думаю такие как он, Фис, Янник уже ,,затмят Алькараса, чему я буду очень рад
Не затмят они Карлоса, конкурентами будут достойными, но более успешными мало вероятно, по достижениям на данный момент между ними и Карлосом огромная пропасть, от той же победы над Джоковичем в финале шлема Янник, Артур и Бен очень далеки, а Карлос смог спасти теннис в этом году, а сейчас восстанавливается на нужный уровень.
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Ярик01
Слишком легко в финале, учитывая что износился трехсетовиками прилично
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Иван Дичковский
Бена поздравляю с первым титулом, талантливый молодой теннисист, достойный конкурент тому же Карлосу например. Аслан тоже хорош, в финале сошлись два атакующих игрока, логично что один их них допускал много ошибок, свой пятисотник Аслан тоже выиграл.
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Drob003
Какое же Карацев дно. Цирк, который он показал во втором сете это доказывает
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