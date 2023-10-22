21-летний Шелтон выиграл первый титул ATP в карьере и станет 14-й ракеткой мира
Бен Шелтон победил Аслана Карацева в финале в Токио – 7:5, 6:1.
Шелтон выиграл первый турнир ATP в карьере. Он шестой теннисист, который взял в этом сезоне дебютный титул.
Шелтон и его отец Брайан – четвертые отец и сын в Открытой эре, которые оба выигрывали одиночные титулы на уровне тура.
По итогам недели 21-летний американец обновит лучший рейтинг, став 14-м.
Из плюсов -подача и неплохая игра у сетки
Как итог -на грунте с его стилем ему будет очень сложно , хочет быть в топ 5-нужно расти и становится более универсальным игроком