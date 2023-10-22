21-летний Шелтон выиграл первый титул ATP в карьере и станет 14-й ракеткой мира

победил в финале в Токио – 7:5, 6:1.

Шелтон выиграл первый турнир в карьере. Он шестой теннисист, который взял в этом сезоне дебютный титул.

Шелтон и его отец Брайан – четвертые отец и сын в Открытой эре, которые оба выигрывали одиночные титулы на уровне тура.

По итогам недели 21-летний американец обновит лучший рейтинг, став 14-м.

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